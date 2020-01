Quels joueurs offensifs de Ligue 1 Conforama se sont le plus distingués lors de l’année 2019 ? Buts marqués, ratios, précision, influence sur leur équipe… Focus en chiffres.

Mbaye Niang derrière Mbappé et Dembélé

Meilleur buteur du championnat lors de la saison 2018/2019, Kylian Mbappé a retrouvé son rythme de croisière ces dernières semaines après avoir été gêné par quelques pépins physiques. Le jeune attaquant du PSG boucle 2019 avec 31 buts au compteur en Ligue 1 Conforama, loin devant le Lyonnais Moussa Dembélé (21) et le Rennais M’Baye Niang (18). Dans le top 5, on trouve un autre Parisien en la personne d’Angel Di Maria, 4e avec 15 buts, soit le même total que le grand Strasbourgeois Ludovic Ajorque.

Buts marqués en 2019 :

1. Kylian Mbappé ( PSG) : 31

2. Moussa Dembélé ( OL) : 21

3. M’Baye Niang ( Stade Rennais FC) : 18

4. Angel Di Maria ( PSG) : 15

— Ludovic Ajorque ( RC Strasbourg Alsace) : 15

L’Omniprésent Habib Diallo

Buteur 26 fois en Domino’s Ligue 2 la saison dernière pour aider le FC Metz à remporter le titre de champion et retrouver l’élite, Habib Diallo n’a pas fléchi en Ligue 1 Conforama. L’international sénégalais pèse ainsi plus de la moitié des buts grenats. Il a marqué 58,8% des buts du FC Metz en Ligue 1 Conforama. Un chiffre impressionnant qui le place largement en tête. Lors du premier semestre 2019, Casimir Ninga, alors au SM Caen, avait inscrit 40% des buts du club calvadosien. C’est un peu mieux que le Rennais M’Baye Niang (34,6%). Kylian Mbappé arrive en 4e position et représente un peu moins du tiers des buts parisiens en championnat (31,6%), comme le Lyonnais Moussa Dembélé (30,4%).

% de buts de son équipe en 2019 :

1. Habib Diallo ( FC Metz) : 58,8%

2. Casimir Ninga ( SM Caen) : 40,0%

3. M’Baye Niang ( Stade Rennais FC) : 34,6%

4. Kylian Mbappé ( PSG) : 31,6%

5. Moussa Dembélé ( OL) : 30,4%

