Que ce soit en club ou en équipe nationale, ces joueurs africains ont brillé à la folie durant l’année écoulée, 2019. Et leur performance a suscité l’attention de tous les observateurs. Sadio Mané et Kalidou Koulibaly ont été choisis parmi les meilleurs joueurs africains dans leur poste par le quotidien français, France Football.

Le quotidien sportif français a dévoilé ce mercredi son onze type africain de l’année 2019. L’inévitable Sadio Mané et la muraille de Napoli, Kalidou Koulibaly, d’ailleurs les deux seuls joueurs sénégalais, font partie du onze type africain de l’année.

Kalidou Koulibaly (Sénégal/Naples)

Le double K est toujours dans la place. Même dans le marasme du Napoli, le défenseur central sénégalais a tenu tant bien que mal la baraque. FF ne s’est pas trompé, les perfs du roc ont été saluées par le jury du Ballon d’Or. Le joueur, originaire de Saint-Dié-des-Vosges, a pris la 24e place. Lors de la CAN en Egypte, plus que Mané, il est apparu comme le leader, l’âme des Lions de la Teranga. Son absence en finale pour suspension a fortement handicapé le Sénégal face à l’Algérie.

Sadio Mané (Sénégal/Liverpool)

En 2019, c’était le Mané « Time ». Quelle année pour le Sénégalais ! Quatrième au classement du Ballon d’Or 2019, le Sénégalais a tout simplement été extraordinaire. Comme Salah, il a tout gagné sauf la Premier League et la CAN, après la finale perdue contre l’Algérie. Sur le terrain, il est devenu le leader des Reds. Il est également devenu une star du football international, capable d’être considéré un possible vainqueur du Ballon d’Or. Sadio a grandi, diaboliquement efficace, on attend la suite…

Gardien

André Onana (Cameroun/Ajax)

Défenseurs

Youcef Atal (Algérie/Nice)

Aïssa Mandi (Algérie/Betis)

Kalidou Koulibaly (Sénégal/Naples)

Achraf Hakimi (Maroc/Dortmund)

Milieux

Wilfried Ndidi (Leicester/Nigeria)

Ismaël Bennacer (Algérie/Milan AC)

Hakim Ziyech (Maroc/Ajax)

Attaquants

Mohamed Salah (Egypte/Liverpool)

Sadio Mané (Sénégal/Liverpool)

Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City)

