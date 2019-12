Nos confrères de Botola ont bien vu le mois dernier. Amr Fahmy sera bien dans la course pour la présidence de la CAF (Confédération africaine de football) en 2021.

Comme le rapporte Africatopsports, il n’y a plus de doute depuis que l’Egyptien a dévoilé des comptes sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa candidature. Un ticket placé sous le slogan « Because Africa deserves better » (Parce que l’Afrique mérite mieux).

Fahmy connait bien les rouages de la CAF pour avoir occupé le poste de secrétaire général de 2017 jusqu’à avril de cette année. Il entend lutter contre la corruption notamment au sien de l’instance continentale. Pour l’heure, c’est le seul candidat qui s’annonce pour l’échéance, précise le journal.

Wiwsport.com