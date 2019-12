Au Sénégal, le basketball fait partie des disciplines sportives qui drainent le plus de monde. D’ailleurs, il compte plus de trophées que le football. Les lionnes ont toujours été sur le podium africain lors de ces 10 dernières années remportant leur dernier titre en 2015. Chez les lions, c’est la même constance en Afrique. Pourtant en 2019, rien n’a réussi à nos équipes si ce n’est une finale jouée à domicile. Cette année, le basketball sénégalais a vécu une année de désillusions et surtout de crises.