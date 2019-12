L’année 2019 était décisive pour l’équipe nationale du Sénégal. Les lions participaient à la coupe d’Afrique des Nations qui a eu lieu en Egypte en juin 2019. La rédaction de wiwsport revient sur la performance des lions lors de cette campagne au Caire.

Défait par l’Algérie et sa baraka écrasante en finale de la CAN 2019 (0-1), les lions étaient pourtant sur une bonne lancée pour pouvoir accomplir leur rêve de titre continental. Lors de ce tournoi, après 13 longues années, le Sénégal s’est enfin qualifié en demi-finale de la coupe d’Afrique des nations 2019 en battant le Bénin.

Toujours cité parmi les favoris, les lions de la Téranga, ces dernières CAN, avaient du mal à accéder dans le dernier carré. Par rapport à 2017, les poulains d’Aliou Cissé ont pris leur responsabilité pour amener le Sénégal le plus loin possible.



La remarque est que sur les 11 joueurs titulaires lors de l’élimination du Sénégal en quart de finale de la coupe d’Afrique des nations 2017 face au Cameroun, 7 étaient sur le terrain face au Bénin. Cependant, contrairement à la dernière CAN, cette fois-ci, les lions sont venus au bout des Écureuils et sont qualifiés en demi-finale de la coupe d’Afrique des nations 13 ans après, 6 CAN dont 4 participations.

Un défi que le sélectionneur Aliou Cissé et son groupe ont su relever. Le 14 juillet 2019, les lions se qualifient pour la deuxième fois en finale de coupe d’Afrique. Un match très difficile et plein s’enseignements. Les lions ont fait tomber les Aigles de Carthage dirigés par le sélectionneur Alain Giresse.

Faire soulever la CAN au Sénégal pour la première fois de son histoire était l’ultime objectif des lions en 2019. Mais Sadio Mané et ses coéquipiers trop impuissants et sûrement épuisés ont buté sur une Algérie vaillante et méritante. Une finale que les sénégalais n’oublieront jamais.

Pourtant, le jeudi 27 juin, en match de poule, sur la pelouse du stade du 30 juin du Caire, l’Algérie et le Sénégal se sont livrés un bras de fer physique et tactique, qui a finalement vu les Verts de Mahrez aller chercher un court succès face aux Lions de Mané (1-0).

C’était un vendredi, un jour férié en Egypte. Un vendredi de gloire, un vendredi qui a arqué les esprits. C’était entre deux grandes équipes prêtes à remporter ce trophée continental. Le match était prévu à 21h (19h GMT), la sécurité était en place le matin au stade international du Caire.

Vingt-neuf ans après, l’Algérie était de nouveau sur le toit de l’Afrique. Face au Sénégal, en finale de la CAN-2019, les Verts étaient allés chercher le deuxième trophée continental de leur histoire, au terme d’une rencontre qui ne restera pas dans les annales du football. Elle s’est finalement jouée sur un coup du sort, dans la foulée du coup d’envoi, lorsque Sané a contré une frappe de Bounedjah.

Une grande déception pour les joueurs sénégalais mais aussi la population. Par contre, le lendemain, les lions sont accueillis comme des rois au Sénégal. Aliou Cissé et son troupe ne s’attendaient pas à un accueil aussi chaleureux. Direction palais de la République, ils ont rencontré le Président Macky Sall qui les a encouragés et motivés.

wiwsport.com