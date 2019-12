Le coach des Lions, Aliou Cissé, rétablit la vérité des faits, dans le journal sportif Record, sur les termes de son contrat prolongé jusqu’en 2021 assorti d’une revalorisation salariale.

“Personne ne connaît les détails de mon contrat. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. Mais, moi je sais bien ce qu’il y a sur mon contrat. Quand j’aborde ça, c’est parce que je suis sûr de ce que je dis”, dit Aliou Cissé.

L’entraîneur des Lions d’ajouter : “Et, 2022 fait partie de l’objectif. C’est clair et net. L’objectif principal est de qualifier l’équipe nationale à la Can 2021 et au Mondial”.

