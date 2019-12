Comme le veut la tradition, France Football a dévoilé son équipe-type des joueurs ayant marqué les dix dernières années du football mondial. Et dès la première vue, on s’aperçoit qu’aucun africain ne figure dans cette équipe.

Chose étonnante puisque si Van Dijk figure dans cette liste, certains joueurs du continent ont quand même impressionné sur la décennie notamment Drogba et Éto’o en tête. La firme qui décerne le ballon d’or a aligné dans son effectif deux joueurs qui ne sont plus en activité ( Lahm et Xavi), ainsi qu’Iniesta déjà en fin de carrière ayant préféré s’exporter au Japon pour une retraite paisible.

C’est Casillas qui occupe naturellement les cages, acteur principal du mondial 2010 remporté par l’Espagne et de la décima (2014) du Réal Madrid. La charnière centrale, voit le légendaire Sergio Ramos et à ses côtés Van Dijk, joueur de Liverpool, meilleur joueur UEFA 2019, deuxième du podium ballon 2019.

France football a préféré Philippe Lahm, vainqueur de la Champions League de 2013 et du mondial 2014, sur le côté droit de la défense. Sur le flanc gauche c’est Marcelo qui a été préféré, sans surprise. Comme meneurs de jeu on note la présence de Modric aux cotés de Xavi et de Iniesta. En attaque Neymar fait éruption aux côtés des deux mégas stars Messi et Cristiano Ronaldo…

Afriquesports