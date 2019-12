On connaît enfin le pays organisateur de la prochaine Coupe du Monde U20. Et il y en aura même deux, puisque le Costa Rica et le Panama ont été choisis par la FIFA pour co-organiser la prochaine édition.

Alors que le Nigeria était pressenti pour accueillir cette édition, la FIFA a finalement annoncé que ce seront le Costa Rica et le Panama qui organiseront la prochaine Coupe du Monde U20. La décision a été confortée après une visite d’inspection menée par l’organisation internationale. La prochaine étape pour ces deux pays est de ce concerter sur le nombre de stades à utiliser pour préparer au mieux le calendrier de la compétition.

Sur les 16 équipes qui lutteront pour le titre mondial en août prochain, 8 ont déjà composté leur ticket dont la France, le Japon et l’Espagne alors que la CONCACAF, la COMNEBOL et l’Afrique rendront leur verdict début 2020.

Pour la directrice du Football Féminin à la FIFA, Sarai Bareman, ce serait un bon moyen de surfer sur la vague de la Coupe du Monde en France et de permettre à ces deux pays d’Amérique Centrale d’avoir un meilleur impact sur la pratique de ce sport.

De plus, cette co-organisation serait une première dans le foot féminin, tous tournois confondus et la première pour la FIFA depuis 12 ans. En effet, la dernière co-organisation date de 2002 et une Coupe du Monde masculine qui avait eu lieu en Corée du Sud et au Japon.

Les pays déjà qualifiés pour la Coupe du Monde U20 :

Costa Rica (pays organisateur)

Panama (pays organisateur)

France

Allemagne

Espagne

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Japon

Corée du Nord

Corée du Sud

