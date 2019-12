Après quatre revers de suite, Bristol City s’est relancé à domicile, de la plus belle des manières. Les Robins se sont largement imposés (3-0) devant Luton. Famara Diédhiou a marqué sur penalty.

Bouffée d’air frais pour Famara Diédhiou et ses coéquipiers. Après quatre défaites d’affilées, les Robins avait besoin de montrer un meilleur visage. Au terme d’un match complètement sous-contrôle (3-0), les hommes de Lee Johnson ont pris trois points précieux. Après l’ouverture du score de Marley, Famara Diédhiou a doublé la mise sur penalty. Sans trembler, l’attaquant sénégalais a envoyé le ballon au fond des filets, d’un bon contre-pied parfait. Sa 6e réalisation cette saison en Championship. Andréas s’est offert le but du Break et Bristol repart de l’avant en championnat.

Wiwsport.com