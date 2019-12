L’arrivée de Nigel Pearson sur le banc des Hornets a fait énormément de bien à l’équipe de Watford d’Ismaila Sarr qui s’apprête à enchaîner un troisième match sans défaite et surtout, un troisième match en ayant marqué au moins un but !

Buteur et passeur contre Manchester United, Ismaila Sarr vient de marquer le troisième but de la rencontre et son quatrième de la saison face à Aston Villa comptant pour la 20e journée de la Premier League. Watford avait laissé la lanterne rouge à Norwich, après son match contre Sheffield, jeudi passé.

