En 2020, il ne restera qu’un an dans le contrat liant Youssouf Sabaly et Bordeaux. A quelques jours de l’ouverture du mercato d’hiver, il fait partie des joueurs sénégalais qui pourront quitter leur club. Toutefois, avec Sabaly, le mercato peut durer jusqu’à la derniére minute.

C’est en 2016 que Youssouf Sabaly a rejoint le Football Club des Girondins de Bordeaux sous forme de prêt. En juin 2017, il signe un contrat de 5 ans et devient officiellement un joueur du club français . Durant les deux premières années, le latéral des lions fait de bons résultats avec une moyenne de 30 matchs disputés. Ce qui lui a valu une convocation dans l’équipe nationale du Sénégal.

Durant la saison 2018-2019, le joueur de 26 ans ne dispute que 23 matchs. Cette troisième année est marquée par sa blessure lors du dernier match de poule en coupe du monde où il fait une belle prestation. D’ailleurs, cette douleur au genou fait capoter son transfert en Naples malgré les bons résultats du test IRM. Les deux parties s’étaient mises d’accord pour la somme de 20 millions d’euros. Malheureusement, Sabaly restera à Bordeaux.

Lors de la récente fenêtre hivernale, en janvier, Youssouf Sabaly passe encore à coté d’une proposition. Celle-ci concerne Fulham, un club anglais qui évolue en championship. Pour 13 millions d’euros, tout était ficelé. Le joueur s’était même déplacé à Londres pour effectuer sa visite médicale. C’est à la dernière minute que Bordeaux opposa son veto sur ce transfert malgré le désir manifeste du jouer de partir à Fulham. Le président des Marines et Blancs, Frederic Longuépée dira : « Sabaly a émis le souhait de partir mais nous comptons sur lui pour la fin de saison. »

Pour la saison en cours (19 matchs joués en L1), le joueur compte 5 matchs dont 3 titularisations. Sabaly prend du poil de la bête mais timidement. Après un long moment d’absence. Depuis août 2019, il était écarté des pelouses à cause d’une blessure au genou. Il a fait son retour le 30 novembre face à Reims (1-1).

Selon L’Equipe, Youssouf Sabaly pourrait être appeler à partir. Seulement son départ est plus probable en mercato d’été qu’hiver. Ancien joueur du PSG, Sabaly est un latéral capable de jouer à gauche ou à droite, il fait partie des joueurs les plus expérimentés de l’effectif de Paoulo Soussa avec une finale de la CAN disputée. Jusqu’ici, aucun club ne s’est manifesté pour les services du joueur. Sa valeur marchande est évaluée à 10 millions d’euros. Le mercato en France démarre le 1er janvier et sera bouclée le 31 janvier 2020.

wiwsport.com