Arrivé en 2016 à Charlton en provenance de Red Star (Portugal), Naby Sarr a disputé son 100e match, toute compétition confondue, ce samedi, contre Queen Park Rangers, comptant pour la 23e journée de la deuxième division Anglaise. Une rencontre que Naby Sarr n’oubliera pas sitôt, puisqu’il a permis à son équipe de décrocher le point du nul à quelques secondes de la fin du temps additionnel en inscrivant le deuxième but des siens » Je suis content d’avoir marqué ce but. C’est toujours bon de marquer, surtout devant plus de 2 000 fans de Charlton. Ce fut un grand sentiment », a déclaré Sarr .

« Pour jouer 100 matchs pour un club, je pense que vous devriez être fier. J’en suis très fier. Maintenant, je veux encore plus, j’ai hâte au reste », ajoute le joueur sénégalais. En 100 match disputés avec le club anglais, Naby Sarr a inscrit 9 buts et 4 passe décisives.

