l a fait ses classes à l’Olympique de Marseille ( 2002-2009), Yves Baraye a ensuite achevé sa formation à l’Udinese, club où il a évolué pendant 2 ans. Là-bas, l’enfant de Grand Yoff passera de prêt en prêt, avant de résilier son contrat avec le club italien.

C’est à Parme, alors en Serie D italienne, que le milieu offensif de 27 ans ira se refaire une santé. Une mission bien réussie puisque, 3 saisons après, le club Parmesan a réussi à retrouver l’élite. En manque de temps de jeu, Bertrand Yves Baraye a migré cette saison à Gil Vincent en D1 Portugal, en prêt. Actuellement en vacances au Sénégal, Baraye a accordé une interview au quotidien record. Il dit son envie de porter les couleurs du Sénégal

« Je veux jouer continuer à jouer et m’affirmer au plus haut niveau pour pouvoir espérer rejoindre l’équipe nationale du Sénégal, un jour. Il y a la Can 2021 qui approche, et j’aimerais bien y participer. Quand on est footballeur, on veut toujours avancer et franchir des paliers. Ce n’est pas très encourageant de terminer sa carrière de Footballeur sans avoir défendu les couleurs de sa sélection », a affirme le joueur de 27 ans.

wiwsport.com