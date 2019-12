Coach de l’écurie Fass depuis plusieurs années et membre influent de la direction technique, Abdou Guèye évoque, pour s’en émouvoir, le cas Papa Sow :

«Dans le contexte actuel de l’écurie Fass, ce n’est pas ce qu’on attendait de lui. Avec Gris Bordeaux, on voulait les accompagner tranquillement pour qu’ils terminent en beauté. Je ne dis pas que Papa Sow n’a rien fait pour Fass, mais aussi Fass a beaucoup fait pour lui. Je suis très désolé de son comportement. »

Et de poursuivre. « Et je vous dis, c’est à cause de lui que je n’ai pas remis les pieds à Fass depuis deux ans. Je ne suis pas venu lors de son combat contre Lac 2, pareil contre Ama Baldé ». Se désole-t’il dans les colonnes du journal Record.