La guerre des mots entre Baye Mandione et Gouye Gui n’a pas encore connu son épilogue.

En effet, aux lendemains de son retour au Sénégal, Baye Mandione qui était parti à Banjul pour disputer un combat contre Khoyantane a vu ce combat annulé car il refusait de se couper les ongles. Trouvé chez lui à Thiaroye, le lutteur a donné les raisons pour lesquelles il n’a pas voulu suivre les instructions données par le corps médical. Et en marge de ce sujet, il a attaqué Gouye Gui qu’il accuse d’infiltrer des gens comme Ketchup pour qu’il l’attaque via les réseaux sociaux et se dit aussi prêt à affronter Gouye Gui pour le corriger. Des propos qui ont fait mal au lutteur de Guédiawaye qui traite Baye Mandione de tous les noms d’oiseau et de fou.

Luttetv