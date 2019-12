Mbaye Niang n’a pas eu assez de temps pour s’adapter à l’environnement et au jeu rennais. Prêté dans un premier temps par Torino au club breton, l’attaquant s’engage définitivement cet été avec le Stade Rennais. Un transfert définitif qui a donné des ailes à l’international sénégalais.

Pour finir l’année en beauté, Niang a inscrit le seul but victorieux de son équipe face à Bordeaux pour le compte de la 19ème et dernière journée de la phase aller de Ligue 1. Cette réalisation a une double portée. Elle a permis à Rennes d’être sur le podium à mi-parcours et d’être à jamais dans l’histoire du club.

Avec ce but, l’ancien joueur du Milan AC signe le 18ème sur l’année civile 2019. C’est le deuxième meilleur total dans l’histoire de Rennes après un certain Alexander Frei qui a inscrit en 2004 22 buts.

Selon le site spécialisé OptaJean, Mbaye Niang est le deuxième meilleur buteur du club breton sur une année complète lors des 50 dernières saisons. Ceci montre tout simplement, la performance XXL du joueur.