El Hadj Pathé Touré est le nouveau président du Dakar Université Club (DUC). Il remplace à la tête du club dakarois Me Babacar Ndiaye qui tenait les rênes depuis 7 ans.

Succession faite depuis samedi, lors de l’assemblée générale élective, le DUC a un nouveau président. Seul candidat pour le poste de président, El Hadj Pathé Touré a livré les chantiers de son mandat au micro de Basketsenegal. « Le premier chantier est le rassemblement. Mon souhait est que le DUC retrouve une grande mobilisation, ce grand DUC qu’on a connu et qui la mobilisation est son identité. Vous avez remarqué que récemment, nous avons un peu péché dans ce domaine. Et c’est la raison pour laquelle je fais appel à tout le monde. A l’image de cette assemblée générale où vous avez la présence de tout le monde. Il faut donc réorganiser et faire un rappel des troupes avec les supporters. »

En plus du rappel des troupes pour redonner au DUC sa face d’avant, il faudra aussi retrouver sa place dans l’élite. « Le deuxième chantier est la reconquête des titres. Certes nous sommes au sommet mais ces dernières années nous rencontrons des difficultés. La Douane nous domine chez les garçons et chez les filles nous sommes menacés par l’ASCVD. Il faut donc que nous retrouvons notre place. »

Quant à la partie finance, la formation universitaire a toujours l’appui du COUD mais elle compte s’ouvrir à d’autres partenaires pour plus d’autonomie. « Nous aurons l’appui du directeur du COUD qui est notre partenaire stratégique. D’ailleurs il a reçu le comité directeur sortant. Mais nous sommes obliges de chercher d’autres partenaires et sponsors pour être autonome. Au niveau du staff technique, nous sommes entrain d’y travailler. Dans les jours à venir, après la mise en place du bureau, nous informerons. »

wiwsport.com