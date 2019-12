Ismaila Sarr est bien aligné d’entrée dans le onze de Watford pour affronter Manchester United ce dimanche dans le cadre de la 18e journée de Premier League.

Ce dimanche au Vicarage Road stadium, Watford d’Ismaila Sarr reçoit Manchester United pour le compte de la 18e journée de Premier League. L’attaquant sénégalais est aligné au sein du 4-2-3-1 de Nigel Pearson. Il sera aux côtés de Doucouré et Deulofeu, en avant ligne de pointe. Sarr et sa bande, lanterne rouge de Premier League avec une seule victoire sur leurs onze derniers matches de championnat, vont tenter l’exploit face aux Red Devils qui planent sur une série de six matches sans défaite toutes compétitions confondues.

Ismaila Sarr est devenu une valeur sûre des Hornets. Titulaire à chaque match depuis le départ de l’Espagnol Quique Sanchez Flores. L’ancien Breton, buteur face à Southampton, est devenu titulaire indiscutable. Même s’il a encore des progrès à effectuer en Premier League.

🚨 TEAM NEWS 🚨 We're unchanged from last weekend! Pereyra & Masina return to the bench!#WATMUN pic.twitter.com/kshiTKIJKv — Watford Football Club (@WatfordFC) December 22, 2019

Wiwsport.com