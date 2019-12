Victorieux avec leurs clubs respectifs en France, nos lions Youssou Ndoye et Lamine Sambe peuvent fêter Noel en toute tranquillité.

En Jeep Elite, Nanterre a pris le dessus sur Roanne 102-79, et le pivot des lions Youssou Ndoye s’est signalé avec 16 points et 4 rebonds en 23 minutes. Son compatriote Lamine Same a aussi brillé en Pro B, participant à la victoire de l’ADA Blois sur Rouen 96-83. Le lion s’est fendu de 17 points, 3 rebonds et 4 passes décisives en 25 minutes.

Basketsenegal