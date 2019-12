Car ensuite l’équipe de Jorge Jesus a retrouvé une assise et même dominé la première période, sans créer de véritable danger dans la surface d’Alisson. Les Brésiliens ont cadré leur première frappe par Gabriel Barbosa, stoppée par le gardien de la seleçao (53e), quelques minutes après que Firmino eut trouvé le poteau adverse (47e), et ils ont longtemps rendu coup pour coup. Mais la fatigue a fini par avoir raison de Flamengo, dont les ressources sur le banc ne sont pas comparables à celles de Liverpool. Et les Brésiliens, malgré un Bruno Henrique hyperactif de bout en bout et malgré une dernière occasion d’égaliser en toute fin de prolongation, n’ont pas réussi à atteindre la séance de tirs au but et à reproduire l’exploit de 1981, quand l’équipe de Zico et Junior avait corrigé les Reds en finale (3-0).

En deuxième période, Liverpool a parfois manqué de calme et Roberto Firmino aussi, qui aurait pu plier l’affaire dès la première minute en plongeant dans le dos de Rodrigo Caio. L’attaquant brésilien a aussi trouvé le poteau dès l’entame de la seconde période, lorsqu’il a fait passer le ballon au-dessus de son compatriote avant de frapper, du gauche, sur le poteau (47e). Mais c’est finalement lui qui est resté assez lucide pour ne pas frapper en première intention, au terme d’un contre sur lequel Sadio Mané lui avait admirablement mâché le travail. Un contrôle et un crochet ont mis le gardien et le dernier défenseur suffisamment à l’envers pour que la porte du but s’ouvre. La juste récompense pour un joueur hyper précieux dans l’animation anglaise, ce samedi comme toujours ou presque.