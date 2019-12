Luc Nicolaï a décroché le choc de la saison à venir, entre Modou Lô, Roi des arènes, et Ama Baldé, symbolisant la génération montante. Ce combat renferme plusieurs enjeux, compte tenu du statut des deux adversaires.

Le combat royal tant attendu, entre Modou Lo et Ama Baldé, aura bien lieu. Si l’on en croit ‘’Sunu lamb’’, l’affiche a été officialisée ce lundi, dans le bureau de Me Boubacar Cissé, avocat du promoteur Luc Nicolaï. Les deux lutteurs auraient empoché leur avance sur cachet par l’intermédiaire de leurs représentants respectifs. Selon le journal spécialisé en lutte, la date du duel est prévue le 26 juillet 2020. De quoi faire rêver les amateurs de lutte.

Ayant longtemps frappé à la porte des ténors, le pensionnaire de l’écurie Falaye Baldé de Pikine se voit octroyer un ticket d’accès à la table des Vip de l’arène sénégalaise. Après avoir rejeté une première offre de 80 millions de francs Cfa de Luc Nicolai qu’il a jugée trop petite par rapport à sa prétention financière de 100 millions, le lutteur de Pikine aurait finalement accepté, selon les informations du quotidien ‘’l’Observateur’’, le montant de 90 millions francs Cfa, contre 150 millions pour son adversaire.

Le fils de Falaye Baldé tient là une occasion en or d’affronter le chef de file de l’écurie Rock Energie, qui est sa principale cible ces dernières années. ‘’Modou Lô a peur de moi. Je le dis haut et fort’’, avait-il clamé.

Agé de 29 ans, Ama Baldé a disputé 15 combats pour 13 victoires et 2 défaites. Il a effectué sa première sortie durant la saison 2008-2009 et signé sa première victoire face à Ousseynou Ndiaye. Le Pikinois a enchainé les succès (5 victoires d’affilée) avant de mordre la poussière à son 6e combat contre Ness, en 2010. Il s’est très vite relevé de ce revers, en signant, la même saison (2010-2011) deux victoires successives, respectivement sur Balla Diouf et Feugueuleu.

Cependant, sa dynamique victorieuse a été stoppée nette par Gouye Gui (2012). Comme pour sa première chute, le petit frère de Jules Baldé a su se remettre en selle, en enregistrant une nouvelle victoire face à Amanekh, en 2012-2013.

Depuis ce duel victorieux devant la tête de fil de l’écurie Lébou Gui, Ama n’a plus connu de défaite. A ce jour, il comptabilise six victoires de rang. C’est surtout avec ses trois derniers combats que la carrière du fils de Falaye a pris de l’ascension. Il a battu tour à tour Tapha Tine, Gouye Gui – une revanche éclatante – et Papa Sow. Il est considéré, depuis lors, par de nombreux observateurs, comme faisant partie du cercle des ténors de l’arène sénégalaise. Le 26 juillet prochain, Ama Baldé devra prouver qu’il a sa place dans la loge Vip.

La couronne royale en jeu

Le chef de file de l’écurie Rock Energie a connu une saison 2018-2019 en demi-teinte. Après une défaite en début d’année (janvier 2019) face à Balla Gaye 2, pour la 2e fois d’affilée, le Roc des Parcelles-Assainies s’est rattrapé en s’imposant devant Eumeu Sène. Ce succès retentissant lui a d’ailleurs valu la couronne du Roi des arènes, alors détenue par le Pikinois. En acceptant d’affronter Ama Baldé, Modou Lô met en jeu son sceptre. Au risque de voir son règne écourté par le fils de Falaye Baldé, Kharagne Lô devra batailler ferme pour conserver son trône durant la saison à venir. Pour cela, il pourra compter, en plus de sa technique, sur son expérience des grands combats.

Agé de 33 ans, Modou Lô compte à son actif 24 combats. Il a enregistré 20 victoires, 1 nul (face à Lac de Guiers 2) et 3 défaites, dont les deux sont concédées contre Balla Gaye 2 (2010 et 2019). Son autre revers, le champion des Parcelles-Assainies l’a essuyé lors de sa première tentative de s’emparer de la couronne royale des arènes devant Bombardier, en 2015.

Ama Baldé n’hésitera pas à tout mettre en œuvre pour l’éjecter du fauteuil royal et ramener à Pikine le titre perdu par Eumeu Sène le 28 juillet 2019.

Enquête Plus