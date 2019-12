Krépin Diatta est l’un des meilleurs joueurs du Club Brugge cette saison. Le Sénégalais a un bon contrat avec les Blauw-Zwarts, et fait également en profiter dans son pays d’origine.

À Lyndiane, une banlieue de sa ville natale de Ziguinchor, Krépin Diatta (20 ans) construit une grande maison pour sa famille.

Il soutient également le football, avec de l’argent et de l’équipement, et a même fait don d’un chèque en blanc à l’hôpital régional de Ziguinchor pour la construction d’une salle d’opération.

« Il n’a pas oublié ses racines et pense aussi à la santé des gens, qui est très importante dans la vie », explique cette semaine son frère aîné Yvon Diatta (26 ans) dans le magazine Sport / Voetbal.

« Il veut faire beaucoup plus à l’avenir. J’espère qu’il pourra faire une belle carrière, qu’on parlera un jour de Krépin Diatta comme on parle maintenant de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané, afin qu’il puisse beaucoup aider les gens d’ici. »

Diatta sait d’où il vient, explique Briegel, son premier entraîneur. « Il est de descendance très modeste. Ce n’était pas toujours suffisant pour tout le monde. Krépin sait ce que ses parents devaient faire pour le nourrir chaque jour. Il sait quoi faire. »

«Il sait également qu’il existe de nombreux jeunes talents comme lui à Ziguinchor, mais ils n’ont pas les moyens de percer. Il fait ce travail social parce qu’il croit en ses racines, parce que c’est une région qui fait preuve d’une grande solidarité et parce que son cœur est assez grand pour tout supporter».

