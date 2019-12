Il n’a toujours pas compris la quatrième place de Sadio Mané au dernier Ballon d’or France Football. Mais surtout le vote des journalistes africains que Regis Bogaert n’arrive toujours pas à expliquer.

« Je pense qu’on ne doit pas élire le ballon d’or sur réputation du joueur sur plusieurs années. Sur les performances de l’année dernière, moi je suis surpris à plus d’un titre, comme beaucoup d’autres personnes qui apprécient le Football et qui cherchent à comprendre ce sport. On a le droit d’être surpris. Je pense que Sadio Mané mérite mieux que la quatrième place. C’est qui désole le plus c’est que l’Afrique ne l’a pas plébiscité, a-t-il affirme au micro du journal record, parcouru par wiwsport.

Toutefois dans les colonnes du journal record, l’entraîneur adjoint du sélectionneur national Aliou Cissé avoue que la star de Liverpool devrait être sacré meilleur joueur africains de l’année.

« Il a la première chance de ce ballon d’Or. Après la saison qu’il a pu faire et la valeur des joueurs africains sur le ballon d’Or France Football, il devrait passer devant tout le monde. On attendra le 07 janvier prochain. S’il y a une vraie logique et une vraie cohérence il doit être au sommet cette fois ci », conclut-il.

