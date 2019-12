Enfin le choc entre Modou Lô et Ama Baldé est ficelé par le patron de Luc Nicolaï & Cie. Interrogé au micro de Lutte tv, afin de donner ses premières impressions, le Roi des arènes affirme :

« Que les promoteurs viennent aider la lutte. C’est notre sport national et on doit l’appuyer. Quant à l’officialisation de mon combat contre Ama, franchement je ne suis pas au courant parce-que j’étais en route pour rallier Gambie. Mais une chose est sure. J’avais déjà donné ma parole à Luc Nicolaï. Il ne restait que des formalités et l’accord avec l’autre camp ».

Après sa forte présence sur les spots pour faire la promotion du gala de Jamaicain, Modou Lô ne s’est pas arrêté là et a honoré sa présence, hier en Gambie, avec une forte délégation composée de Papa Sow, Papis Kharagne, Serpent…

Wiwsport.com