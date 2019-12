Reug Reug a réussi son entrée dans la nouvelle ligue afro-européenne d’arts martiaux mixtes (MMA). Samedi soir au esplanade du musée des civilisations noires, Omar Kane a atomisé Sofiane Boukichou devant le public sénégalais euphorique.

C’était l’affiche tant attendue des 12 combats que proposait Ares Fighting. A domicile, Reug Reug a tenu sa promesse de battre le marocain Sofiane Boukichou. Ce dernier n’a pas eu le temps de rassembler ses esprits ni de retrouver la force face aux coups du Sénégalais qui voulait le Knockout. « Ma stratégie était simple : je voulais le rouer de coups jusqu’à ce qu’il tombe, le mettre KO. Oui, j’aurais pu terminer le combat dés le premier round mais il faut reconnaître que Boukichou est aussi fort. Les amateurs disent beaucoup de choses mais une chose est claire, entrer dans cette cage et s’enfermer n’est pas une chose facile. Le MMA est plus difficile que la lutte simple. Dans le premier cité, il y’a du tout. On n’interdit que les coups sur la nuque, peu de choses sont interdites. Je ne peux pas tout réussir dés le premier combat mais je vais continuer à travailler. »

Satisfait de ses débuts dans le MMA, le géant de 1m96 et 120 kg évoque son avenir dans les arts martiaux mixtes. « Je ne m’inquiétais pas pour ce combat. Les sénégalais ne me connaissent pas beaucoup, du moins mes capacités dans ce sport. J’ai investis des millions pour ma forme notamment mes mains. Le MMA est une discipline dangereuse si tu ne le maîtrises pas. Après la lutte, le MMA est ma deuxième activité. C’est mon travail. Il me reste deux combats à disputer que j’ai signé au passage. Je maîtrise la lutte mieux que ces combattants et je suis plus tenace qu’eux. »

Pour sa carrière en lutte, le pensionnaire de l’écurie Thiaroye Cap Vert s’apprête à faire face à un géant de l’arène. Même si rien est encore officiel, il pourrait lutter contre Bombardier. « Je ne peux rien dire sur mon combat face à Bombardier. Ce n’est pas encore ficelé, on va patienter deux semaines. Sofiane pèse plus de 160 kilos et je l’ai tabassé donc je n’ai pas peur d’un lutteur de 150 kilos. J’ai une grande conviction dans tout ce que je fais. Je me donne à fond. » Il ajoute : « Je n’ai pas de clan dans l’arène. Je vais combattre avec tous les lutteurs sauf Moussa Ndoye et Malick Niang. S’agissant de ce dernier, il est plus fort que moi, c’est la seule réponse que je peux donner. »

S’agissant des cachets faramineux que l’on entend en MMA, celui de Reug Reug restera un secret. Mais le choix est rapidement fait entre celui de la lutte ou du MMA. « Je préfère le cachet du MMA même si je ne pourrais pas donner le montant. Tout comme la lutte, ici on gravit les échelons. Je rends grâce à Dieu et je dédie cette victoire aux sénégalais qui m’ont beaucoup soutenu. »

wiwsport.com