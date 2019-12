Meilleure défense du Championnat, le Stade de Reims perd son principal pourvoyeur de buts. L’attaquant Boulaye Dia (23 ans) a en effet dû quitter ses partenaires juste avant la mi-temps, lors de la victoire de son équipe sur la pelouse de Toulouse (0-1).

Remplacé par Suk à la 43e, il souffre d’une contracture au mollet. D’après son staff, cette contracture était déjà présente avant le match, mais avait été jugée supportable au moment de l’échauffement. Ressentant une douleur, le joueur et le staff champenois ont finalement préféré ne prendre aucun risque. Le joueur passera ce dimanche des examens pour évaluer la gravité de la blessure.

Cette saison, Dia a inscrit cinq buts en Championnat. Un bon total, renforcé par le prestige des adversaires. Il a en effet marqué contre l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, les Girondins de Bordeaux, le Stade Rennais et plus récemment l’AS Saint-Étienne. Un joueur décisif donc, encore plus dans les grands matchs.

wiwsport.com avec onzemondial