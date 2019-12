Le Stade Rennais de Mbaye Niang et Edouard Mendy est allé s’imposer ce dimanche face à l’Olympique Lyonnais (0-1) grâce à un but d’Eduardo Camavinga dans les tout derniers instants de la rencontre.

Si Mbaye Niang, l’attaquant des Lions n’a pas marqué contre Lyon, le rempart sénégalais a gardé sa cage inviolée durant toute la rencontre.

Héroïque sur une double occasion lyonnaise en fin de match s’envolant sur une frappe de Caqueret et se couchant très vite dans foulée pour sortir celle de Traore, Mendy a largement participé à la belle victoire des siens ce dimanche. “C’est une satisfaction car on a construit notre match. On a été plus costauds et on a eu plus d’occasions nettes qu’eux. Le score est logique à la fin”, a déclaré le portier des Lions, auteur d’un match héroïque, au micro de beIN Sports. Les Bretons sont toujours à la quatrième place du championnat à un point du podium.

wiwsport.com