Sada Thioub, l’attaquant international sénégalais d’Angers, se satisfait du point pris contre Monaco (0-0) au micro de FranceFootball ce samedi soir, qui a permis au SCO de stopper la série de trois défaites en Ligue 1.

« Quel sentiment l’emporte ce soir : la satisfaction d’avoir stoppé cette série de trois défaites ou la frustration d’être passé à côté de la victoire ?

On est un peu déçus de ne pas avoir gagné mais on a fait un très bon match dans l’état d’esprit. C’était important de stopper cette série négative le plus rapidement possible. Ce soir, on a essayé, on a tout donné jusqu’à la fin. Malheureusement, on n’a pas su concrétiser nos occasions. On espère vite retrouver l’efficacité qui nous a manqué ce soir. Mais, dans l’ensemble, on est fiers de nous. Ce soir, on a pris un point, on s’est tous bien battus. Maintenant, on espère renouer avec la victoire (à Nantes) pour le dernier match de 2019.

Avant la rencontre, le coach avait insisté sur la rigueur défensive. Cela doit être rassurant de ne pas avoir pris de but et concédé très peu d’occasions ce soir, alors que vous restiez sur 7 buts encaissés lors des 3 derniers matches ?

Ce soir, on a été plus concentrés, on n’a pas fait d’erreur. En Ligue 1, on sait que quand on fait une erreur, ça se paie cash. Sur les derniers matches, le contenu était bon. Malheureusement, on faisait beaucoup d’erreurs individuelles.

On a senti que l’objectif, ce soir, était surtout de bien contenir les Monégasques dans un premier temps avant d’essayer de leur poser des problèmes. Cela explique-t-il le visage aussi différent entre les deux mi-temps avec un bloc bas en première période puis une équipe plus entreprenante après la pause ?

Il fallait d’abord très bien défendre contre Monaco. On sait que c’est une très grosse équipe avec des joueurs de qualité devant : Slimani, Ben Yedder, ils ont marqué beaucoup de buts et fait beaucoup de passes décisives (17 buts, 10 passes décisives à eux deux cette saison). Ça nous a permis ensuite d’être plus entreprenants en attaque. En seconde période, le public nous a beaucoup poussés, on a essayé de plus attaquer, on a eu beaucoup de situations.

Vous avez d’ailleurs eu le but du 1-0 au bout du pied…

Je n’ai pas marqué. Franchement, je suis un peu déçu sur cette occasion-là. Je pense que j’aurais pu mieux faire, même si Lecomte fait un très bel arrêt. À moi de travailler l’efficacité devant le but. En continuant à travailler à l’entraînement, ça va venir. »

wiwsport.com avec francefootball