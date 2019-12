Le tirage au sort des 16es de finale de l’UEFA Europa League a eu lieu ce lundi. Qualifié dans les dernières minutes de jeu contre Feyenoord, FC Porto de Mamadou Loum Ndiaye (milieu de terrain) et Mouhamed Mbaye (gardien de but) qui avait terminé deuxième de sa poule hérite Bayer Leverkusen en 16es de finale de l’Europa League, qui se dérouleront les 20 et 27 février 2020.