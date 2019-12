Sochaux est dans une passe difficile. Sans plusieurs de ses cadres, le FCSM a pourtant su revenir au mental, vendredi contre Grenoble (1-1, 18e journée de Ligue 2). Omar Daf a apprécié cette égalisation et ce point du nul.

«S’il y a une chose positive que je retiens, c’est le mental et la force de caractère que les joueurs ont eu jusqu’à la fin du match pour aller chercher l’égalisation dans des conditions très compliquées. Ce n’était pas évident. Ce ne fut pas notre meilleur match, loin de là. Mais les joueurs ont eu le mérite de se battre jusqu’au bout pour égaliser. Grenoble était bien en place. On a eu du mal à poser notre jeu. A ce niveau, ce fut compliqué. Les joueurs sont restés mobilisés, organisés. En deuxième période, on a eu un temps fort. Nous aurions pu les mettre en difficulté, mais c’était vraiment poussif ce soir.»

Si à l’entrée de l’hiver, le FC Sochaux a perdu de son éclat dans le jeu, en même temps que des joueurs précieux, il peut, heureusement, continuer à s’appuyer sur l’état d’esprit qui lui a permis de construire un socle non négligeable depuis juillet dernier. Utile pour traverser cette zone de turbulences. Le FC Sochaux a aussi tout de même réussi une ascension inattendue dans ce championnat de Ligue 2.

