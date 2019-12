Alors que son nom était évoqué en Allemagne ou en Turquie, Ousseynou Thioune restera au FC Sochaux Montbéliard jusqu’à la fin de la saison de Ligue 2. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Thomas Deniaud après le match nul contre Grenoble.

«Il sera là jusqu’à la fin de la saison», a déclaré le directeur sportif du FCSM à nos confrères de Maligue2. Une prolongation de contrat pour le milieu de terrain sénégalais, élément important de l’équipe depuis le lancement de l’édition 2019-2020, est même dans les tuyaux.

Arrivé à Sochaux cet été en provenance de Gimnastic de Tarragone (D2 Espagne), Ousseynou Thioune est pisté par le Nuremberg (D2 Allemagne) et le Götzepe (Super Lig Turque). L’international sénégalais semble parfaitement intégrer chez « Les jaunes et bleus ». Depuis son arrivée à Sochaux, ses performances sur le terrain ne cessent d’enthousiasmer presse locale et supporters.

