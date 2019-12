Entré en jeu à la place de Moise Kean (87e), lors de la rencontre Manchester United-Everton ce dimanche, Baye Oumar Niasse a disputé ses premières minutes cette saison.

Le joueur de 29 ans n’avait plus évolué sous le maillot des Toffees depuis décembre 2018. Très peu utilisé lors de la première partie de la saison 2018-2019 (sept matchs), il était prêté pour six mois à Cardiff City le 18 janvier. Et depuis son retour au Goodison Park, le sénégalais peine à retrouver du temps de jeu.

Ce dimanche, à Old Trafford face à Manchester United, l’ancien attaquant du Lokomotiv Moscou a joué ses premières minutes cette saison. Baye Oumar Niasse est entré à la 87ème minute à la place de Moise Kean. Il a su parfaitement gérer ses ballons en fin de partie. Au terme de cette rencontre de la 16e journée, Everton a réussi à arracher le point du nul, à l’extérieur 1-1. Les Toffees respirent un peu après des débuts catastrophiques cette saison.

Wiwsport.com