Le rêve des amateurs de la lutte sénégalaise semble enfin se concrétiser. D’après Dakaractu, le choc entre les deux coqueluches de l’arène vient d’être ficelé par le patron de Luc Nicolaï & Cie.

Une révélation de taille. Si l’on se fie aux informations de Dakaractu, des accords sont trouvés avec les deux camps et les acomptes seront versés en début de semaine aux managers. La date et le lieu du combat seront aussi communiqués par le promoteur. Modou Lo et Ama Baldé vont donc en découdre cette saison. Les deux protagonistes vont certainement encaisser chacun un gros cachet. Mais Ama Baldé a-t-il pu décrocher les 100 millions réclamés? Affaire à suivre…

Nous y reviendrons…

Wiwsport.com