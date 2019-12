Auteur de l’unique but de la rencontre opposant Marseille aux Grenats de Fc Metz comptant pour la 18e journée de la Ligue 1 française, Opa Nguette, ailier sénégalais est revenu sur le match.

« Je pense que c’est un match nul logique au vu de la physionomie du match. On a fait une très bonne prestation. Je pense que la première période est pour nous et la seconde plutôt pour eux. Ils nous ont dominés mais c’est un bon résultat. On sait qu’on doit convertir nos occasions dans les moments-clés. Malheureusement, ça n’a pas été le cas. Il faut continuer et bosser. Je pense que dans l’ensemble, l’équipe a été très solidaire. On a tout fait pour sortir de cette mauvaise passe. C’est un point très important contre une grosse équipe. Maintenant, on va à Dijon, une équipe de notre championnat, entre guillemets. On va tout mettre en œuvre pour prendre les trois points, a affirmé le buteur de ce soir côté Grenats.

wiwsport.com