Après la qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions de Sadio Mané (Liverpool), Idrissa Gana Gueye (Paris Saint Germain), Moussa Wagué (Barcelona) et Kalidou Koulibaly (Naples), on connait désormais les sénégalais qualifiés pour les 16es de finale de l’Europa League (C3).

Dame Ndoye et Copenhague se sont qualifiés pour les 16es de finale de l’Europa League. Les Danois, malgré leur défaite (1-0) lors de la sixième et dernière journée contre Malmo, terminent deuxième du groupe B avec 9 points derrière leur bourreau du jour. Mamadou Loum Ndiaye et Porto ont fait respecter la hiérarchie en terminant en tête du groupe G. Stéphane Badji de Ludogorets est aussi qualifié, finissant deuxième du groupe H.

Amath Ndiaye Diedhiou de Getafe (non inscrit) en sera aussi après sa large victoire dans la finale de la poule C face aux Russes de Krasnodar (3-0). Demba Ba et Basksehir seront également de la partie. Vainqueur de leur duel contre Mönchengladbach ( 2-1), les coéquipiers de Demba terminent leader de la poule J. Malgré leur défaite contre le Real Madrid (3-1) en Ligue des Champions, Fc Bruges de Krepin Diatta, Mbaye Diagne, Amadou Sagna termine troisième du Groupe A (devant Galatasaray, dernier avec deux points). Une position qui leur ouvre les portes des seizièmes de finale de la C3.

Ainsi, Stéphane Badji, Dame Ndoye, Amath Ndiaye Diedhiou, Demba Ba, Mamadou Loum Ndiaye, Krepin Diatta, Mbaye Diagne et Amadou Sagna seront les sénégalais qui vont disputer les 16e de finale de l’Europa League édition 219.

Mbaye Niang et Edouard Mendy éliminés depuis la cinquième journée ne verront pas les 16es de finale après leur parcours honorifique de l’année dernière. Tout comme Magane Gueye. Buteur contre Dudelange(1-1), le sénégalais est éliminé de la compétition. Les Azerbaidjanais ont terminé 3e de la poule A. Assane Dioussé et Saint Etienne, battus par Wolfsbourg (1-0), sont sortis de la compétition pour avoir terminer troisième. En clair, l’aventure en Europa League de Magaye Gueye, Édouard Mendy (Diafra Sakho non-inscrit), Mbaye Niang, Laurent Mendy et Assane Dioussé s’arrêtent en phase de poule.

wiwsport.com