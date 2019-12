Un crack pour en remplacer un autre. La comparaison entre Sadio Mané et Neymar s’arrête à ça, au poste d’ailier gauche et quelques autres détails.

Sinon, à peu près tout oppose les deux hommes et c’est justement l’idée que défendrait le PSG, pour remplacer le Brésilien, toujours désireux de partir. Selon France Football, le champion de France verrait d’un très bon œil le renfort du joueur de Liverpool, récent quatrième au palmarès du Ballon d’or. Pas sûr que Jürgen Klopp, son coach chez les Reds ne l’entende ainsi. Si transfert il devait y avoir, ce sera au prix le plus fort fixé par le champion d’Europe.

Le PSG suivrait Sadio Mané pour remplacer Neymar

A propos de Sadio Mané, les chiffres de sa valeur marchande, aujourd’hui sont fous. Il vaut 130 millions pour KPMG, 150 M€ du côté de Transfermarkt et de 150 à 200 millions, pour l’Observatoire du football. La progression de l’international sénégalais est linéaire mais fulgurante : Il a quitté Metz qui l’a lancé dans le monde pro pour Salzbourg et 4 M€. Puis il a rejoint Southampton pour 23 M€ et Liverpool, pour un peu plus de 41 millions. A chaque fois ses clubs ont tiré de substantielle plus-value de son talent. A 27 ans, il à l’âge de la maturité, dans la période la plus forte de sa valorisation.

Lié à Liverpool jusqu’en 2023

Contractuellement, Sadio Mané a prolongé il y a un an environ, jusqu’à la fin juin 2023. Il est inscrit sur le long terme, au club champion d’Europe et bientôt d’Angleterre tel que cela se dessine, pour convaincre Mané de venir, il faudra de façon certaine augmenter ses émoluments, aujourd’hui estimés supérieurs à 9 millions d’euros la saison. Sans les variables. Il n’y a pas que le Paris Saint-Germain qui lui ferait des courbettes, Sadio Mané ne manque pas de prétendants, mais rare sont les équipes en capacité de se l’offrir. Sadio Mané a le profil pour devenir le footballeur le plis cher de la planète, devant Neymar à 222 M€.

Source : Sportune