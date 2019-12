Le partenariat signé entre Diambars et Olympique de Marseille ce week-end en France « donne droit de priorité à l’OM sur deux joueurs de Diambars par saison », a révélé le président de la structure de formation, Saër Seck dans un entretien exclusif avec l’APS.

« Nous souhaitons d’autres footballeurs formés à Diambars sous d’autres cieux puisque dans le cadre du partenariat avec l’OM, il y a un droit de priorité sur deux joueurs par saison seulement », a déclaré le président de Diambars qui a assisté dimanche au match OM-Bordeaux (3-1).

Dans ce cadre, il dit ne pas voir d’antinomie dans le partenariat entre les deux structures et la présence de la tête de gondole de Diambars, Idrissa Gana Guèye au Paris-Saint-Germain, rival de l’OM.

« D’ailleurs, on espère voir d’autres joueurs issus de Diambars signer sous d’autres cieux et ce ne sera pas la guerre puisque ce sont des choses qui arrivent dans le football moderne », a dit Saër Seck.

Le président de Diambars a évoqué la situation des frères Diallo, l’un (Abdou) jouant au PSG et l’autre (Zakaria) Dijon.

« Ils se sont affrontés récemment mais il n’y a pas eu guerre à la maison », a-t-il rappelé, signalant que la présence de Gana au PSG mettra de l’ambiance au sein de l’institut.

Le projet Diambars, une académie de formation qui allie le sport aux études, a été lancé 2003 par l’homme d’affaires sénégalais, Saër Seck accompagné des anciens footballeurs Bernard Lama et Jimmy Adjovi-Bocco.

Sur ses installations, il y a actuellement six terrains dont cinq en pelouse synthétique et un en gazon naturel, sept vestiaires, 15 salles multifonctionnelles, une piscine, une salle avec deux terrains de basket-ball standard NBA, une salle de musculation, un centre de soins kinési- thérapeutiques et 140 chambres pouvant héberger jusqu’à 560 pensionnaires.

