Nul ne peut échapper à son destin. Le Karaté, ce n’était pas dans ses projets mais son amour du sport va lui montrer le chemin. A 21 ans, Maman Amina Ndione est montée sur de grands podium. Or, Argent, Bronze, elle a remporté plusieurs médailles. Mais elle rêve plus grand…

Née dans une famille de sportifs, Maman Amina Ndione a grandi en suivant le pas de ses aînés. Pour elle, c’était la balle orange. Elle rêvait de devenir une grande basketteuse, la première discipline qu’elle a connu. Pour réaliser ce rêve, elle n’arrêtait pas de s’entraîner confesse t’elle. « Je me suis beaucoup donné pour ce sport. Je m’entraînais tous les jours. Je n’avais pas de répit. » C’est d’ailleurs, lors ces séances d’entraînement qu’elle va rencontrer son actuel encadreur en Karaté Cheikh Diagne. « C’est un voisin et il me voyait tout le temps s’entraîner. Il m’a proposé de faire le Karaté vu ma taille et mon amour pour le sport. J’ai accepté. Au début, je faisais les deux en même temps, karaté et basket. Mais au bout d’un moment, je devais choisir et j’ai choisi le basket. J’avoue que mon choix a été influencé par mon grand frère et ma sœur qui pratiquait le Karaté ». Le début d’une belle carrière!

Maman Amina Dione est née le 28 avril 1998 à Yeumbeul. Le Karaté, elle l’a commencé il y’a quelques années, en 2016. Une carrière qui a démarré sur les chapeaux de roues. Première compétition en inter-ligue, elle

remporte l’or. Depuis, la pensionnaire de Daradji Karaté 2 ne s’arrête plus. En junior, elle décroche la

médaille de bronze lors de la finale du championnat de cette catégorie et fait parler d’elle dans les

opens. Pour sa première année dans cette discipline, elle est sélectionnée en équipe nationale du

Sénégal pour disputer les championnats d’Afrique zone 2 au Mali où elle décroche l’or.

En 2017, elle remporte l’argent à la fin du championnat junior mais dicte sa loi lors des Opens en

valsant entre médailles d’or ou en argent. Elle se fait un nom dans le monde du Karaté sénégalais.

Rigoureuse, ambitieuse, Maman Amina continue son bonhomme de chemin. En 2018, elle est en

catégorie Espoir elle remporte l’or à la fin du championnat, en coupe du Sénégal, Open de Dakar et

une médaille en argent Coupe du Sénégal. Et pour sa première participation à la coupe du

monde elle s’arrête au deuxième tour.

En 2019, elle rafle tout. Coupe du Sénégal, championnat du Sénégal Open de Dakar en plus de sa

deuxième participation en coupe d’Afrique, tout est en or. Lors des jeux africains, elle sera arrêtée en

quart de finale et décroche le bronze par équipe. Le 7 décembre 2019, elle reçoit le prix d’encouragement de l’association nationale de la presse sportive.

Un parcours encore jeune mais rempli de médailles.N’empêche, la jeune fille de 21 ans rêve plus grand. Elle veut une médaille d’or mondial et celle olympique. En plus de remporter plusieurs autres championnats d’Afrique. Le Karaté, elle l’a choisi au détriment de plusieurs choses importantes dans sa vie, il faudra récolter les fruits grâce au travail fourni, Maman Amina Dione compte bien hisser le drapeau sénégalais dans les plus grandes compétitions mondiales. « Je me motive tout le temps. C’est un challenge pour moi de faire mieux. Alors que je venais même de commencer le Karaté je voulais des médailles. Dans notre club, le coach demandait qui va m’apporter une médaille d’or et je me disais tout le temps je le ferai. Là je remercie le bon Dieu, je l’ai fait et je suis sur la bonne foi pour d’autres médailles. »

wiwsport.com