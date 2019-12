Leaders du groupe E, les Reds de Sadio Mané doivent encore obtenir un match nul sur la pelouse de Salzbourg, mardi (18h55) pour valider leur qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une défaite les exposerait fortement à une élimination.

Peut-on vraiment imaginer Liverpool passer à la trappe ? Leader incontesté de Premier League, meilleure équipe d’Europe en 2019, la formation de Jürgen Klopp n’a pourtant pas encore assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Premiers du groupe E (dix points) avant l’ultime journée de la phase de poules, les Reds restent sous la menace de Naples (neuf points), qui accueille Genk (quatrième, déjà éliminé) mardi soir à 18 heures 55, et de Salzbourg (sept points) qu’ils affrontent au même moment en Autriche.

À l’instar de Naples, Liverpool peut s’éviter tout calcul en ne perdant pas sa dernière rencontre. Une victoire assurerait aux Anglais la tête de la poule mais un nul suffirait pour les qualifier aux côtés du Napoli. En revanche, s’ils s’inclinent, ils devront soit espérer une défaite des joueurs de Carlo Ancelotti ; soit subir un revers par 5-4, 6-5, 7-6 (et cetera) conjugué à une victoire ou une défaite italienne. Si aucune de ces conditions n’est remplie (victoire de Salzbourg 1-0 et victoire de Naples ; victoire de Salzbourg 5-4 et nul de Naples, par exemple), les Reds seraient reversés en Ligue Europa. Liverpool pourrait compter sur Sadio Mané, actuel meilleur buteur des reds très en forme en ce début de saison.

