Annoncé entraîneur des attaquants au sein de la Tanière, Henri Camara qui a pris sa retraite il y’a deux ans dément et souligne ne pas être intéressé par ce poste.

Contrairement à la plupart de ses coéquipiers de 2002, Henr Camara veut s’éloigner du football pour se concentrer exclusivement sur ses affaires. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale du Sénégal affirme dans le journal record que le staff des lions ne l’intéresse pas.

« Ce sont juste des rumeurs. Et, franchement, ça ne m’intéresse pas. Si la Fédération venait à me proposer ce poste, je vais le décliner, puisque je ne suis pas du tout intéressé. Là, je suis tranquille dans mon coin et j’essaie de faire mon business convenablement. Je me suis éloigné du football et je ne suis pas prêt de revenir », dit-il dans un entretien accordé à Record.

wiwsport.com