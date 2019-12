Il s’agit des joueurs les plus performants des 35 meilleures ligues européennes de cette saison 2019-2020. Les chiffres, disponibles sur le site de l’Observatoire du football du CIES de Neuchâtel, sont calculés par un outil statistique qui serait capable d’évaluer « objectivement » les performances des joueurs et, ainsi, établir une hiérarchie. Ces données sportives viennent de la société InStat.

Sadio Mané occupe la 11e place avec une valeur en absolu estimé à 350. C’est le 3e meilleur joueur de Liverpool avec Virgil Van Djik (12)et Andrew Roberston (13). Il est le 5e meilleur joueur de la Premier League avec Riyad Mahrez (4e) et Kevin De Bruyne (9e). Et donc le 3e meilleur africain de cette liste en comptant Hackim Ziyech qui est à la 2e place.

Top @InStatFootball Index for forwards (and overall): #Messi at the top (4⃣0⃣1⃣). More in last @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/UYTGSWsvwn #ziyech #mbappé #mahrez #dimaria pic.twitter.com/qTfVShmdrM

