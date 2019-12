Saër Seck, Président de l’Institut Diambars, était ce dimanche, dans les locaux du stade Vélodrome à Marseille. C’était pour y signer un contrat de partenariat avec l’OM, représenté par Jacques-Henri Eyraud, Président du club marseillais.

C’est en marge de la rencontre de championnat face aux Girondins de Bordeaux que l’Olympique de Marseille a officialisé la signature d’un partenariat avec l’Institut Diambars. L’accord est conclu pour trois ans, « mais je pense que ça durera bien plus que trois ans », a expliqué le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud.

Outre des échanges d’éducateurs et de méthodes entre le club de Ligue 1 et le centre de formation sénégalais, le contrat prévoit « une option prioritaire sur deux joueurs de Diambars chaque saison », a précisé le président du centre de formation sénégalais, Saer Seck.

« Ce partenariat n’aurait pas de sens si l’OM se faisait brûler la politesse s’il y avait une pépite aux Diambars », a-t-il commenté. « C’est une priorité ouverte, mais Jacques-Henri sait que si l’OM en voulait trois ou quatre, on serait autour de la table pour trouver une solution », a ajouté M. Seck, également président de la Ligue sénégalaise (LSFP).

« L’Olympique de Marseille et l’Institut Diambars s’associent afin de partager et d’échanger leur savoir respectif. Le partenariat OM – Diambars permettra notamment d’améliorer l’accompagnement des joueurs élite en inculquant la méthodologie du centre de formation olympien avec la présence régulière au Sénégal de cadres olympiens. Des cadres sénégalais seront également reçus à la Commanderie pour des échanges techniques. Un soutien sera également mis en place dans les domaines de la performance et du médical. »

A rappeler que, le centre de formation de Diambars a révélé l’actuel Parisien Idrissa Gueye, notamment. Nés en 2003 de la volonté de l’ex-footballeur Jimmy Adjovi-Boco, présent au stade Vélodrome ce dimanche, les Diambars accueillent gratuitement 120 pensionnaires de 12 à 19 ans.

Wiwsport.com