Le retour de Gaston Mbengue dans l’arène agite la toile depuis quelques semaines. Mais, ceux qui pensent que le Don King va réinvestir son argent dans la lutte peuvent déchanter.

Vendredi, Gaston Mbengue a accordé un entretien à Source A, où, il dit ses quatre vérités. Le promoteur est d’abord revenu sur ses années de galère.

«J’ai vécu des difficultés pendant des années à cause de la lutte. Quand j’arrêtais la lutte, j’avais contracté une dette de 700 millions, les banques vous le confirmeront. Je viens fraîchement d’éponger cette lourde dette. Mes titres fonciers étaient entre les mains des banques car j’avais hypothéqué toutes mes propriétés. Je viens tout juste de les récupérer. Si j’étais mort entre-temps, ma famille en paierait les pots cassés et se retrouverait sans abri. Pour le plaisir d’un simple lutteur, j’étais à deux doigts de la ruine et livrer ma famille à elle-même. Avec le recul, je sais que c’était un suicide», a-t-il confié.

Dans le même ordre d’idées, l’enfant de Louga a confié à Source A ce qui lui facilitait à officialiser les grandes affiches dans le passé. «Orange me donnait 650 millions FCFA, tous les ans, pendant quatre ans. Avec les sponsors seulement, il m’arrivait de ressembler un milliard de francs et plus. Malgré tout, dès fois j’avais des difficultés en fin de saison, avec des dettes», a révélé le Don King avant de mettre les choses au clair.

«Je ne mettrais plus jamais un franc dans la lutte. La seule chose qui pourrait me faire revenir, c’est d’avoir un sponsor prêt à tout donner, là je serai prêt à organiser pour les amateurs de lutte», a-t-il assuré.

Wiwsport.com