Kolda Basket Club disputera bel et bien les quarts de finales du tournoi de montée en D1. La formation du sud a eu gain de cause sur le contentieux qui l’opposait à Fatick Basket Club.

En effet, les Fatickois avaient déposé une réservé sur un joueur de Kolda BC. La bureau fédéral, qui statuait sur ce cas, avait dans un premier temps donné gain de cause à Kolda. Et après l’appel interjeté, le dossier est passé à nouveau à table et c’est finalement tard dans la nuit du samedi que le bureau a confirmé la décision prise en première instance. Donc Kolda est qualifiée !

Basketsenegal