Pour sa troisième titularisation de la saison en Ligue 1, Diao Baldé Keïta a inscrit son troisième but en championnat alors que Monaco s’est imposé sur le fil face à Angers (3-0).

Diao Baldé a connu une entame de saison très difficile avec Monaco, malgré cela, l’attaquant des Lions réussit à s’illustrer dans l’effectif monégasque. Ce samedi, Diao Baldé a profité de la domination de son équipe pour mettre à jour son compteur de buts cette saison.

Un but qui vient récompenser les efforts du Sénégalais titularisé ce weekend et pourquoi pas faire revoir à Leonardo Jardim ses copies d’effectif. C’est peut être le but qui va lancer la saison de l’international sénégalais à Monaco.

