Bristol City avait droit à un déplacement choc sur la pelouse de Fulham pour le compte de la 20ème journée de Championship. L’attaquant sénégalais a marqué son 5ème but de la saison pour donner la victoire à son équipe.

Famara Diédhiou ne se fait plus présenter en Championship maintenant. L’attaquant des Lions a inscrit cet après-midi sa cinquième réalisation de la saison en 15 rencontres. Alors que Bristol menait déjà au score par un but à zéro, le Lion à doubler la mise pour faire le break. Sa réalisation est d’autant plus important que Fulham est revenu au score à quelques minutes de la fin du match.

Bristol City réussit le coup du weekend en allant gagner sur un adversaire direct. Il revient juste derrière Fulham à égalité de points. Bristol City est provisoirement 4e du classement avant le match de Nottingham Forest.

