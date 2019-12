Pour la troisième de l’année 2019, Sadio Mané a été élu meilleur joueur du mois avec Liverpool. En effet, après celui de Janvier et du mois de mars, l’international Sénégalais est le meilleur joueur du mois de Novembre. Ce mois, Sadio Mané a été phénoménal avec les reds de Liverpool. L’attaquant sénégalais a marqué trois buts et a délivré une passe decisive avec Liverpool. Il a aussi été le grand artisan de la prestigieuse victoire contre Manchester City.

Il également démarré le mois décembre par la plus belle des manières. Pour son premier match du mois, le vice champion d’afrique a encore étalé son tallent. Buteur face à Everton puis double passeur, Sadio Mané est dans une progression fulgurante qui séduit tout le monde.

December 6, 2019