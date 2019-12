Le championnat local va démarrer trop tard cette année. En effet , la saison 2019-2020 de la Ligue sénégalaise de football professionnel va démarrer le 7 décembre comme prévu.

Le championnat local démarre ce week-end par le choc entre les deux derniers champions Génération Foot et Jaraaf. L’annonce a été faite il y’a des semaines lors du tirage, en marge de l’Assemblée générale extraordinaire de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).

La ligue rencontre actuellement des difficultés financières et c’est la FSF qui l’accompagne à payer ses dettes et essayer d’avancer. Avec ces difficultés, les dirigeants du football local ont décidé de maintenir quand même la date officielle du démarrage du championnat. Le calendrier est donc maintenu et le championnat démarre donc ce wek-end, informe le vice président de la ligue sénégalaise de football professionnel.

« La ligue rencontre des difficultés, les présidents de clubs font des sacrifices pour s’accrocher. Chaque fin du mois nous avons des contraintes pour payer les salaires donc les présidents deviennent fous chaque mois. Cela demande beaucoup de moyens. On investit de l’argent et nous allons faire des sacrifices. Malgré les difficultés nous sommes prêts à démarrer ce week-end », déclare Djibril Wade.

