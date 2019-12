Sochaux tenait sa victoire, après 2 défaites de rang. Mais, mardi soir à Châteauroux (17e journée de Ligue 2), les Doubistes ont craqué en toute fin de match (1-1). Ce qui a eu le don de faire sortir Omar Daf de ses gonds, en conférence de presse.

«Je suis très en colère. Nous voulions faire le match que l’on souhaitait faire tactiquement. Le plan avait bien marché. Prendre un but comme cela dans les arrêts de jeu, c’est une faute professionnelle ! Nous étions avertis par rapport à la qualité de frappe de Romain Grange. On n’a pas le droit de prendre un but comme cela dans les arrêts de jeu. Je suis très en colère. Sur la première période, nous avons été solides. Châteauroux n’a pas frappé au but. Il est regrettable d’avoir reculé après la pause, en raison de la qualité castelroussine. On perd deux points ! Il a des choses qui vont bouger, car ce n’est pas possible», a lâché Omar Daf. Des propos recueillis par le site Maligue2.

Omar Daf et Sochaux sont dans une très mauvaise passe depuis la défaite à Lens. Pour ces trois dernières journées, les Sochaliens restent sur 2 défaites de rang et un nul. Vendredi 13 décembre 2019 dans le cadre de la 18e journée de Ligue 2, Daf et ses hommes recevront Grenoble pour tenter de rebondir.

Wiwsport.com