Phénoménal joueur, Sadio Mané a encore captivé l’attention des férus de la Premier League. L’attaquant sénégalais vient d’adresser deux passes sous forme de rayons lasers à travers une forêt de jambes, dans ce derby de la 15e journée entre Liverpool et Everton.

Arrivé quatrième au classement du Ballon d’Or 2019, Sadio Mané est déjà passé aux choses sérieuses. Liverpool mène face à Everton, à la pause (4-2). Hormis les buts, c’est le spectacle produit par le numéro 10 des Reds qui a séduit. A la 6e minute, sur un contre lancé par Lallana, Sadio Mané remonte le ballon puis lance parfaitement Origi dans le dos de Mina et Keane, pour l’ouverture du score. Dix minutes après, Sadio coincé par deux défenseurs qui ont cru former une cloison nasale devant leur défense se sont fait avoir par le sénégalais qui glisse pour Shaqiri qui conclut d’un tir croisé du gauche.

Admirez !

